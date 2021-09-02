В Свердловской области в ближайшие три года откроют 21 учреждение образования

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Асбест и село Косулино анонсировал планы развития системы образования на ближайшие три года, сообщает департамент информационной политики региона.

Во время визита глава региона провёл классный час в одной из школ. Стоит отметить, что учебный год в Свердловской области начался в очном формате, поэтому классные часы прошли в классах всех учебных учреждений региона.

«В школы в нашей области пошли сегодня более 532 тысяч детей — на 14 тысяч больше, чем в прошлом году. Вообще до 2030 года прирастём на 50 тысяч учащихся, поэтому сегодня так актуальна для нас задача по расширению площадей и строительству новых школ, в ближайшие 3 года должны открыть 21 образовательный объект (школы и пристрои)», — заявил губернатор.

Евгений Куйвашев отметил, что в 2021 году в регионе зарегистрировано около 60 тысяч первоклассников, при этом 11-е классы в 2021/2022 учебном году закончат более 20 тысяч школьников.

«С надеждой смотрим на будущих выпускников — более 20 тысяч одиннадцатиклассников должны завершить школу. Мы ждём их в наших вузах и техникумах. А через 4-5 лет — квалифицированными специалистами в больницах, в школах, на промышленных предприятиях», — сказал руководитель региона.

Во время рабочей поездки Евгений Куйвашев встретился с учениками муниципальных школ Асбеста и Косулино. Губернатор отметил, что почти все они определились с дальнейшими планами.

«На 2022 год у нас свыше 23 тысяч бюджетных мест в среднем профессиональном образовании. На 13% больше бюджетных мест в вузах. Приоритетными для нашей области остаются инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности. Есть целевое обучение, различные стипендии и меры поддержки будущих специалистов. Главное — выбрать профессию по душе и верить в свои силы», — заключил глава Свердловской области.