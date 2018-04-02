В Свердловской области в ближайшие дни потеплеет до 8 градусов

Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в среду, 4 апреля, потепление до +8 °С. Во вторник, 3 апреля, столбик термометра в регионе будет показывать +2… +7 °С. Ветер в ближайшие дни будет южного, юго-западного и западного направления 4–9 м/с с порывами до 16 м/с. Осадки в виде мокрого снега ожидаются в отдельных районах региона.

Ночные температуры в Свердловской области пока держатся на отметке ниже нуля. Впрочем, на юге региона в среду, 4 апреля, столбик термометра ночью будет показывать уже в районе –1... –3 °С.