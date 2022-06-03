В Свердловской области в автомобиле заживо сгорела пожилая женщина

В Свердловской области на 165-м километре Челябинского тракта произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобиля. Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла 3 июня около 05:00 в Сысертском районе.

По предварительным данным, автомобиль Haima 3, двигаясь со стороны Челябинска в сторону Екатеринбурга, съехал с проезжей части, налетел на ограждение, опрокинулся и загорелся. В результате возгорания погибла 62-летняя пассажирка, 47-летний водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Состояние водителя в момент ДТП устанавливается.