В Свердловской области в 2022 году появится департамент по развитию туризма

В Свердловской области создаётся департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Его сформируют благодаря перераспределению кадровых ресурсов областного Мининвеста и Центра развития туризма региона. Новый исполнительный орган госвласти начнёт функционировать с 1 января 2022 года, сообщает департамент информполитики региона.

Департамент будет поддерживать приоритетные направления развития туризма, в том числе социального, сельского, детского и самодеятельного, а также займётся аккредитацией гидов. Свердловские власти объясняют необходимость его создания стартом нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Новый департамент будет работать на достижение ключевых показателей нацпроекта. Это увеличение числа приезжающих к нам гостей, внедрение цифровых решений, повышение уровня комфорта и безопасности, создание новых маршрутов и туристических продуктов, увеличение числа занятых в сфере туризма. Мы ставим перед собой амбициозные задачи — увеличить к 2035 году поток гостей в Свердловскую область до 5 млн туристов ежегодно, в три раза больше, чем сейчас», — говорит замгубернатора Дмитрий Ионин.

Кто возглавит новый департамент, пока неизвестно.