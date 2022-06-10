В Свердловской области увеличено финансирование программы расселения из аварийного жилья почти на 4 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев почти на 4 млрд рублей увеличил размер финансирования и целевые параметры программы расселения из аварийного жилья в регионе. Соответствующие изменения в региональную адресную программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» приняты на заседании правительства области, сообщает департамент информполитики региона.

«Существенные изменения касаются региональной адресной программы переселения из аварийного жилья. Средства, предназначенные на 2023–2024 годы, мы получим уже в текущем году», — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно принятому постановлению, общий объём финансирования программы увеличен с 16,5 до 20,4 млрд рублей. В том числе за счёт увеличения софинансирования программы из местных бюджетов и направления дополнительных 363,2 млн рублей из областного бюджета.

Ранее благодаря заявке губернатора Евгения Куйвашева Фонд содействия реформированию ЖКХ подтвердил, что готов профинансировать заранее переселение уральцев из аварийного жилья. То есть уже в 2022 году область получит 4,3 миллиарда рублей из федерального бюджета, которые предусматривались программой на 2023–2024 годы. Таким образом, объём финансирования программы в 2022 году составит 6,5 миллиарда рублей. Также кабмин предусмотрел в программе увеличение стоимости квадратного метра жилья до 87,6 тысячи рублей в 2023 году.

Отметим, что шестилетняя адресная программа по расселению касается аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. С 2019 года более 8 тысяч уральцев обрели безопасное жильё. Общая площадь расселённых аварийных домов составляет 133,6 тысячи квадратных метров.