В Свердловской области утвердили тарифы на лечение коронавируса на дому

Комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования 14 мая утвердила тарифы на лечение пациентов с COVID-19 на дому. Находиться на домашнем лечении смогут граждане, у которых коронавирус протекает бессимптомно и которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении в условиях стационара.

Как сообщается на официальном портале Свердловской области, тариф на одного пациента составит 7200 рублей. В стоимость лечения входят несколько видов препаратов с подтверждённой эффективностью при лечении коронавируса, анализ биологических жидкостей на наличие вируса, компьютерная томография или рентген грудной клетки, ЭКГ и другие диагностические исследования. Схему лечения и кратность процедур должен будет определить лечащий врач. Продолжительность лечения лёгкой формы коронавирусной инфекции ориентировочно составит две недели.

Согласно данным ТФОМС Свердловской области, в марте и апреле из стационаров области выписано 310 пациентов с подтверждённым COVID-19. На оплату их лечения из средств ОМС было направлено более 14 млн рублей.