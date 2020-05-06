В Свердловской области утонула шестилетняя девочка

В Туринском районе Свердловской области утонула шестилетняя девочка, рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

По его информации, о трагедии по телефону дежурной службы полиции накануне в 14:40 сообщила местная жительница.

«По её словам, девочка Маша погибла в районе улицы Заречной в реке Таборинка. Как выяснили органы внутренних дел, девочка вместе с младшим пятилетним братом Ильёй самовольно пошли к своему отцу. Когда Маша шла мимо водоёма, вероятно, интерес к воде побудил её подойти близко к берегу, где был мостик. Любопытство сыграло печальную роль в этой истории — малышка сорвалась в реку и утонула. Жуткую картину увидела случайная прохожая, которая быстро побежала к отцу ребёнка, а тот сел на лодку, но спасти дочь не смог, лишь нашёл её тело», — сообщил полковник Горелых.

По словам Горелых, дети воспитывались 42-летней матерью, которая с 2016 года состояла на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних территориального ОВД за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По факту произошедшего представители МВД проводят проверку, собранные материалы будут направлены для принятия процессуального решения в региональный СКР, по подследственности.