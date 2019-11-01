В Свердловской области устраняют последствия снегопада

Около 400 единиц спецтехники ликвидируют последствия обильного выпадения осадков на региональных дорогах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. По данным управления автомобильных дорог СО, за ночь снегопад достиг Нижнего Тагила, Кушвы, Верхотурья, Серова, Волчанска. В некоторых района высота снежного покрова достигла 20 сантиметров.

«Благодаря чёткой организации работы на региональной сети было допущено только одно ДТП на 278-м километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (обратное направление). Происшествие произошло по вине водителя, который не соблюдал ПДД и не сменил колёса с летним протектором шин», — сообщили в ДИПе.

В Нижнем Тагиле техника МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервиса» приступила к очистке дорог общего пользования накануне вечером.