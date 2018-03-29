В Свердловской области установят новые уличные пункты оповещения о ЧС за 65 млн рублей

Министерство общественной безопасности Свердловской области объявило на сайте госзакупок электронный аукцион на модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, пишет Znak.com. На это из бюджета области готовы выделить 65,03 млн рублей.

Министерство заказывает поставку и установку оборудования 130 уличных пунктов оповещения граждан. В состав таких пунктов войдут электросирены, громкоговорители, антенны и другое оборудование. В ЕДДС муниципалитетов установят средства связи для организации резервного радиоканала для управления такими установками.

В технической документации прописаны адреса, где появятся такие установки. В Екатеринбурге это путепроводы рядом с апартаментами «Огни Екатеринбурга», мебельным центром «Народная мебель», автосервисом по улице Щербакова, 2б, магазином «Ювелиры Урала» на улице 8 Марта, 197, вблизи МУП «Водоканал» и аэропорта Кольцово. Кроме того, установки будут работать в таких городских округах, как Арамильский, Берёзовский, Верхняя Пышма, Заречный, Сысертский, в Алапаевске, Артёмовском, Артинском, Белоярском городских округах, Богдановиче, Верхнесалдинском и Горноуральском городских округах, Каменске-Уральском, Карпинске, Краснотурьинске и других муниципальных образованиях.

Заявки на участие в торгах принимают до 16 апреля, аукцион проведут 23 апреля. Подрядчик должен будет провести работы в два этапа: 17 уличных пунктов оповещения установить до 1 июня 2018 года, ещё 113 — до 1 ноября 2018 года.

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения обеспечивает передачу сигналов, в том числе «Внимание всем!» и «Воздушная тревога», с помощью радио и телевидения, через рупорные громкоговорители в местах массового пребывания людей и т. д.

Безопасности граждан уделяется повышенное внимание после трагедии в Кемерове, где 25 марта пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унёс жизни 64 человек. По данным следствия, в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.