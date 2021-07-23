В Свердловской области установлен новый рекорд по числу смертей от коронавируса

За прошедшие сутки в Свердловской области от коронавируса скончался 21 человек. Это самая большая цифра за весь период пандемии.

Общее число случаев смертей в Свердловской области — 4205, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего в России за день скончались 795 человек с ковидом.

Предыдущий пик по смертности был зафиксирован 14 января 2021 года. Тогда в регионе скончались 20 пациентов с ковидом. Всего за прошедшие сутки в Свердловской области выявили 492 пациента с коронавирусом. В Нижнем Тагиле подтверждён 51 случай.