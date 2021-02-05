В Свердловской области усложняют порядок проведения референдумов

Власти Свердловской области увеличат количество участников инициативной группы по проведению регионального референдума, со ссылкой на председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимира Никитина пишет Ura.ru.

По его словам, цифра увеличится в 15 раз — с 20 до 300 человек. Он отметил, что это позволит понять значимость предлагаемого референдума и сэкономить бюджетные средства.

«Это делается для того, чтобы можно было объективно оценить значимость темы. Референдум провести непросто — это серьёзные бюджетные вложения. Для того чтобы референдум состоялся, явка должна быть не менее 51% избирателей. Для принятия решения за него должны проголосовать 51% явившихся», — прокомментировал Владимир Никитин.

Он добавил, что изменится норма представительства и для регистрации инициативных групп по референдуму в муниципалитетах.

«Например, в городах с численностью свыше 500 тысяч человек — в нашем случае это Екатеринбург — минимальная численность инициативной группы составит 200 человек. Сейчас — 10», — рассказал председатель комитета.

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина сообщила, что вопрос внесён в повестку заседания областного парламента, намеченного на 16 февраля.

«Численность инициативной группы меняется. Это связано в том числе и с внесением поправок в федеральное законодательство, в соответствие с которым мы приводим наши законы», — констатировала Людмила Бабушкина.

В 2020 году в Свердловской области несколько раз создавали инициативную группу по проведению референдума за прямые выборы мэра, но региональный избирком во всех случаях отказал инициаторам в проведении этой процедуры. Кроме того, группа «Народная инициатива» собрала более 11 тысяч подписей под соответствующим законопроектом, который затем рассмотрели и отклонили областные депутаты.