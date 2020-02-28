В Свердловской области уменьшилось количество наркоманов

Свердловские наркологи сообщили об уменьшении числа потребителей наркотиков в Свердловской области — по сравнению с предыдущим годом число больных наркоманией снизилось на 12,5%, со ссылкой на главврача Областной наркологической больницы, главного нарколога УрФО Антона Поддубного пишет E1.ru. При этом в числе зависимых нет ни одного ребёнка до 14 лет.

«Тенценция к снижению количества больных наркоманией наметилась уже давно. Точно такая же картина не только в нашем регионе, но и во всей стране», — рассказал он.

В то же время есть и не очень хорошая статистика: например, первичная заболеваемость наркоманией увеличилась на 3,7%, то есть стало больше тех, кто подсел на наркотики впервые. Наркологи связывают рост этого показателя с доступностью синтетических наркотиков и с работой силовиков (полиции, судов), которые направляют наркоманов на принудительное лечение ещё в самом начале зависимости.

Также стало больше смертельных отравлений наркотиками: в 2019 году после их употребления в Свердловской области умер 251 человек, а в 2018 году погибших было 216. Наркологи считают, что причина в том, что стало больше опиоидных наркотиков — героина, морфина, метадона и «синтетики».

«В прошлом году в стационаре "Урала без наркотиков" прошли полный курс лечения 288 человек. Это очень хорошие цифры», — говорит Антон Поддубный.

Он также заметил, что у 50% пациентов после реабилитации уже больше года длится ремиссия, половина из них устроились на работу, остальные в поиске работы, некоторые стали волонтёрами, помогающими наркозависимым.