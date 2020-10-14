В Свердловской области требуются доноры всех групп крови

У больниц Нижнего Тагила и других городов Свердловской области возникла острая потребность в донорской помощи. Служба крови региона обновила так называемый донорский светофор. Сейчас на Урале не хватает крови всех групп и резусов.

«У первой положительной, второй отрицательной и четвёртой отрицательной сложилась повышенная потребность. Доноров просят прийти и сдать её. Все остальные категории отмечены жёлтым значком: крови данной группы и резус-принадлежности недостаточно», – сообщается в официальной группе Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте».