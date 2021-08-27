В Свердловской области свернули более 250 коек для больных COVID-19

Количество мест для больных коронавирусом в Свердловской области начинает сокращаться, в последние несколько дней к плановой работе были возвращены 250 коек, сообщил в эфире «Эха Москвы» замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, в скором времени койки вернутся в штатный режим работы в многопрофильном клиническом медцентре «Бонум». Также замгубернатора отметил, что на данный момент пациентов с пневмониями в больницах стало в 3-4 раза меньше.

На прошлой неделе около 100 коек вернулись к плановой помощи, столько же планируется вернуть в ближайшие дни.

С начала августа в Свердловской области регистрируется ежедневно по 500 случаев заражения коронавирусом, за сутки с 25 по 26 августа был установлен очередной рекорд — инфекция выявлена у 531 жителя.