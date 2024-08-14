В Свердловской области судебные приставы массово вызывают должников, чтобы предложить им службу по контракту в ВС РФ

Сотрудники ФССП по Свердловской области при общении с должниками предлагают им заключить контракт с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

«У кого есть долги — вызывают к приставам, заставляют буквально подписать бумагу, “разъяснение” о том, что можно покрыть свои долги путём прохождения добровольной службы по контракту на СВО. Вызвали в Орджоникидзевский отдел около 30 человек на 14:00, посреди рабочего дня. Принимали по два человека — на каждого 10–15 минут. Вызывают исключительно мужчин. После того как подписываешь отказ или согласие, сразу выпускают без лишних вопросов», — рассказал E1 один из должников.

В самом ведомстве уточнили, что на приёме должностные лица разъясняют гражданам-должникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, положения п. 3 ч. 1 ст. 40 ФЗ от 01.01.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть об обязательном приостановлении исполнительных производств в случаях участия должника в боевых действиях. Гражданам объясняют, что основание для приостановления исполнительного производства не распространяется на требования по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.