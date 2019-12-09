В Свердловской области суд запретил работу коллекторской фирмы после жалоб на неё Путину

В Свердловской области суд запретил деятельность одной из коллекторских организаций, парализовавшей работу школы, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов региона.

Решение суда было вынесено после того, как из администрации президента России поступило заявление от обратившейся туда местной жительницы, просрочившей кредит, взятый в микрофинансовой организации. Ни компания, ни город, где это произошло, не уточняются.

После того как выплата кредита была просрочена, на номер телефона заёмщицы, а также на телефонный номер школы, где она работала, позвонил мужчина и спросил, когда она сможет оплатить долг. После того как женщина сказала, что сейчас у неё нет такой возможности, на телефонный номер школы два часа беспрерывно поступали телефонные звонки. При этом звонивший ничего не говорил, а просто бросал трубку. В результате была парализована работа учебного учреждения. Одновременно в этот же день такие же звонки были на личный номер заёмщицы. Позже женщина узнала от кредитора, что задолженность по её микрозайму была передана в коллекторскую организацию.

Работники отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц УФССП России по Свердловской области возбудили дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). В ходе проверки было установлено, что номера телефонов, с которых велись звонки, действительно принадлежат коллекторам. Поскольку такие многократные звонки (а коллекторы звонили женщине по 72 раза в сутки) запрещены законом, по решению суда организация была оштрафована на 50 тысяч рублей. Позднее юридическое лицо, занимавшееся взысканием задолженности, за многочисленные нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ («О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») было исключено из государственного реестра.