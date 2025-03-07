В Свердловской области суд признал недействительным кредит на 330 тысяч рублей, который взял пенсионер под давлением мошенников

В прокуратуру Богдановича поступило обращение от пожилого мужчины, который сообщил, что стал жертвой мошенников. Он рассказал, что под давлением неизвестных злоумышленников, пришёл в банк и взял кредит на сумму 330 тысяч рублей, которые впоследствии перевёл на счёт преступников.

По факту заявления полиция Богдановича возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Согласно заключению экспертизы, мужчина в момент заключения договора не понимал значения совершаемых действий и не мог руководить ими, в связи с чем в течение непродолжительного промежутка времени он перевёл всю сумму заёмных денежных средств на счёт злоумышленника», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать кредитный договор пенсионера. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме.

Судебный акт не вступил в законную силу. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.