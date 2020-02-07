В Свердловской области суд приговорил к исправительным работам мужчину, отрубившему головы кошкам в отместку жене

В городе Сухой Лог Свердловской области суд вынес приговор в отношении местного жителя Константина Кузнецова, который, чтобы отомстить жене, отрубил головы их домашним кошкам Кокосу и Муре. Решением суда живодёр был приговорён к восьми месяцам исправительных работ и штрафу в пользу государства.

«С учётом установленных обстоятельств в совокупности, в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, принимая во внимание тяжесть общественно опасных последствий, суд считает необходимым назначить подсудимому Кузнецову наказание в виде исправительных работ. Такое наказание, по мнению суда, будет максимально способствовать его исправлению», — цитирует E1.ru решение судьи.

Во время заседания адвокат обвиняемого настаивал на том, что его не нужно наказывать, поскольку он не мучил животных, а «просто убил».

Помимо исправительных работ, Кузнецова обязали отдавать 10 процентов зарплаты в доход государства и заплатить чуть больше 6000 рублей в качестве судебных издержек.