В Свердловской области стартует благотворительный проект для ветеранов ВОВ

В Свердловской области стартует новый благотворительный проект «Ремонт всем миром» для ветеранов Великой Отечественной войны. Уникальный для России проект реализуется добровольческим движением «Дорогами добра». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Мы уже девять лет работаем с ветеранами Великой Отечественной войны, узниками фашистских концлагерей и блокадниками Ленинграда. У нас на сегодняшний день 320 подопечных. В период пандемии мы стали крайне активно их посещать и заходить в их квартиры, оказывать небольшую бытовую помощь: менять розетки, лампочки, помогали передвинуть кухонный гарнитур или диван. И обнаружили, что за большим количеством мелких бытовых проблем стоят глобальные», — рассказал руководитель добровольческого движения Валерий Басай.

По словам Валерия, в последние годы часть ветеранов перешли в категории мало- и немобильные, многим из них больше 90 лет. Фронтовики сталкиваются с новыми социально-бытовыми проблемами, среди которых узкие дверные проёмы, не позволяющие свободно передвигаться, плохо закрывающиеся входные двери, старая бытовая техника, устаревшая электропроводка. Всё это влияет на качество жизни ветеранов, которые проводят в своих квартирах большую часть времени.

У организации «Дорогами добра» уже есть списки людей, которым нужна помощь. Сейчас общественники ищут волонтёров: нужны и те, у кого есть какой-либо навык в строительстве, и те, кто просто хочет помочь физически, и те, кто имеет большой автомобиль и может помочь с перевозкой. К сотрудничеству приглашаются и юридические лица.

В 2010 году уже был реализован аналогичный проект. Тогда ремонт сделали в пяти квартирах малообеспеченных семей за счёт ресурсов движения.

Подробная информация о проекте размещена на сайте организации «Дорогами добра». Узнать подробности можно по телефону 8 (343) 213-05-31.