В Свердловской области стартовало голосование за объекты на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала»

1 августа стартовало открытое общественное голосование за объекты на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала». В этом году экспертная комиссия определила 15 претендентов, из числа которых жители региона выберут победителей. Конкурс проводится в третий раз по инициативе губернатора Евгения Куйвашева для популяризации уникальности и самобытности Свердловской области.

Голосование будет проходить по 1 декабря 2024 года на портале «Госуслуги» через платформу обратной связи. Проголосовать может каждый гражданин России, достигший 18-летнего возраста и проживающий на территории Свердловской области.

Высокий общественный статус присваивается историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, географическим объектам, коллективам и организациям. В шорт-лист 2024 года вошли: Белоярская атомная станция, Исторический сквер в Екатеринбурге, международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова, мотоцикл «Урал», музейный комплекс «Северская домна», музейный комплекс УГМК, памятник маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, рок-группа «Чайф», природный парк «Оленьи ручьи», Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн, сказы П. П. Бажова, Уральская юридическая школа, Уральский государственный академический русский народный хор, Уральский добровольческий танковый корпус, фарфор Сысерти.

Подробную информацию об объектах, вынесенных на голосование, можно узнать на сайте Общественной палаты Свердловской области в разделе «Достояние Среднего Урала». Награждение победителей состоится в январе 2025 года.

В 2023 году статус «Достояние Среднего Урала» получили Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», ставший лидером голосования, карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, волейбольный клуб «Уралочка», Алапаевская узкоколейная железная дорога и Невьянская наклонная башня.