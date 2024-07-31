В Свердловской области стартовал приём заявок на проведение выставок и конгрессов с господдержкой

В Свердловской области Министерство инвестиций и развития объявило о начале приёма заявок для включения в перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2025 год, проводимых при участии и поддержке правительства региона.

«По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области мы системно усиливаем конгрессно-выставочное направление. И благодаря нашей разработке “Калькулятор” мы видим, что массовые мероприятия дают высокую добавленную стоимость. Участники любого события фактически инвестируют средства в индустрии размещения, транспорта, питания, развлечений. В текущем году при различной поддержке правительства Свердловской области планируется провести порядка 62 мероприятий, из них 38 — на территории региона и 24 — за его пределами. В 2025 году рассчитываем примерно на такие же показатели», — сказал глава Мининвеста Вадим Третьяков.

По его словам, большая часть конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых в области, имеют экономическую направленность: отраслевые выставки, бизнес-форумы, торговые и коммуникационные площадки для развития партнёрских отношений. В числе крупнейших — Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, Межрегиональный экспортный форум, Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. При этом в последние годы растёт количество мероприятий социальной направленности: регион стал постоянной площадкой для форумов «Социо», «Здравоохранение Урала», Международного женского форума.

Инициаторы мероприятий могут с 1 по 15 августа направить заявку, заполнив специальную форму на сайте Мининвеста.