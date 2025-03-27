В Свердловской области стартовал отбор мастеров и предприятий народных художественных промыслов на ИННОПРОМ

В Свердловской области стартовал отбор мастеров и предприятий народных художественных промыслов (НХП) региона для участия в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдёт с 7 по 10 июля. Конкурс организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»).

Заявки принимаются до 30 мая 2025 года. Финалисты конкурса смогут представить свои изделия на объединённом стенде, задача которого — продемонстрировать российским и зарубежным гостям лучшие традиции и разнообразие НХП Среднего Урала, а также помочь в продвижении мастеров.

«В прошлом году по нашему заказу независимые эксперты провели исследование креативной экономики региона. Оно показало, что народные художественные промыслы — хоть и не самая многочисленная креативная индустрия, но одна из перспективных. Её развитие даёт дополнительные возможности территориям бытования промыслов, усиления локальной идентичности. Элементы промыслов сегодня всё шире проникают в другие индустрии: используются в дизайне и других сферах», — отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Отбор участников стенда пройдёт в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия оценит уникальность торгового предложения, наличие мастера или организации в реестре НХП и соответствие региональным промысловым традициям. На втором этапе список полуфиналистов отправится на согласование в Свердловский областной художественный совет по народным художественным промыслам, который утвердит окончательный состав.

«Самая главная поддержка, в которой нуждаются мастера и организации НХП в регионе, — это помощь в продвижении и реализации продукции. Для этого мы проводим различные ярмарки и выставки, а также дважды в год организуем участие представителей этой сферы в крупнейшей российской выставке “Ладья”, и раз в год — в составе стенда на ИННОПРОМе», — отметила замдиректора СОФПП Анна Вяткина.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо подать заявку на сайте фонда. Рекомендуется заранее подготовить фото и видеоматериалы или короткую презентацию о производимой продукции, и предварительно загрузить информацию на диск.