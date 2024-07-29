В Свердловской области стартовал новый сезон «Школы фермера»

В Свердловской области стартовал пятый сезон образовательной программы «Школа фермера». Занятия пройдут по направлениям «Мясное и молочное животноводство», «Растениеводство», «Сельскохозяйственная кооперация», «Птицеводство». Обучение начнётся со второй половины сентября и будет проходить 2,5 месяца. Проект «Россельхозбанка» реализуется при поддержке Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на базе Уральского государственного аграрного университета.

«Свердловская область показывает неплохие результаты в АПК. У нас развиты молочное животноводство и растениеводство. Регион входит в топ-7 субъектов России по надоям молока. Правительство Свердловской области активно поддерживает молочную отрасль, субсидируя часть затрат на производство продукции. В этом году общий объём господдержки аграриям по решению губернатора Евгения Куйвашева составит около 5 миллиардов рублей. “Школа фермера” позволяет сельхозпроизводителям получить большой объём необходимых знаний, которые можно сразу после обучения внедрять на практике и тем самым развивать своё хозяйство», — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Студентами «Школы фермера» могут стать действующие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и самозанятые. Всего в проекте смогут принять участие 35 слушателей. Обучение бесплатное.

Слушатели будут изучать тонкости организации агротуризма, узнают, как правильно вести бухгалтерию, решать кадровые и юридические вопросы, проходить основы маркетинга и сбыта. В ходе практических занятий на производственных площадках предприниматели увидят, как устроено фермерское предприятие. Запланирован большой блок лекций по специализациям: животноводство, растениеводство, сельскохозяйственная кооперация. Их прочитают ведущие эксперты по маркетингу, экономике предприятия, бухучёту, юриспруденции, кадровым вопросам, специалисты Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, ведущие профессора Уральского государственного аграрного университета.

«Образовательная программа “Школа фермера” включает в себя 272 часа. В этом году мы увеличили количество часов по сельскохозяйственной кооперации. В программе есть часы для практических и самостоятельных занятий. За 2,5 месяца слушатели знакомятся с последними агротехнологиями, изучают финансовые бизнес-модели. Всё это позволяет увеличить в регионе количество более успешных сельхозпредприятий», — прокомментировала ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц.

В финале обучения каждый участник проекта должен составить и защитить бизнес-план. Выпускникам будут выданы дипломы о профессиональной переподготовке.

Для того чтобы принять участие в «Школе фермера», кандидату нужно подготовить презентацию о себе, которая будет посвящена бизнес-идее существующего или запланированного хозяйства. В презентации нужно отразить профессиональные планы, причины, почему человек хочет пойти учиться, и информацию о том, как кандидат планирует применять полученные знания. Заявки принимаются на почту ChirkovaML@sverdlovsk.rshb.ru c указанием в письме «Для школы фермера».

За всё время действия образовательного проекта «Школа фермера» в Свердловской области обучение прошли более сотни фермеров, из которых 12 человек получили грантовую поддержку от «Россельхозбанка» на развитие своих хозяйств, покупку кормов. Средний Урал стал одним из 66 регионов России, где реализуется проект.