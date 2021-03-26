В Свердловской области станцию переливания крови оштрафовали за создание картеля

Свердловское управление ФАС России уличило ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» и ООО «Альфа Фарм» в заключении незаконного антиконкурентного соглашения, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным УФАС, фармацевтическая фирма получила преимущества при участии в закупочных процедурах на поставку иммуноглобулина против клещевого энцефалита. ООО «Альфа Фарм» с 2015 по 2018 год закупало практически весь производимый Областной станцией переливания крови иммуноглобулин со скидкой в 30%. Фармацевтической компании удалось сэкономить 172 млн рублей. Такая закупочная цена также позволяла предприятию выигрывать торги в 88% случаев.

Оспаривая решение и предписание ведомства, участники сговора дошли до Верховного Суда РФ. Все судебные инстанции признали выводы Свердловского УФАС России обоснованными, а решение — законным.

За нарушение антимонопольного законодательства Управление привлекло ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» и ООО «Альфа Фарм» к административной ответственности. Размер штрафов, с учётом судебного обжалования, составил 2,45 млн рублей для Областной станции переливания крови и 3 млн рублей для ООО «Альфа Фарм».