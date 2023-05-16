В Свердловской области средняя зарплата в апреле выросла на 5% и составила почти 60 тысяч рублей

В Свердловской области средняя заработная плата в апреле составила 59,4 тысячи рублей, что на 3 тысячи рублей больше, чем в марте. При этом в целом по Уральскому федеральному округу средняя предлагаемая зарплата составляет 62,3 тысячи рублей, а по России — 57,8 тысячи рублей, сообщил АН «Между строк» портал hh.ru.

Согласно цифрам, в Свердловской области самые высокие зарплаты у высшего и среднего менеджмента — там получают в среднем 88,6 тысячи рублей. На втором месте по уровню предлагаемых в вакансиях зарплат расположились строители — 70,4 тысячи рублей, на третьем — специалисты сельского хозяйства (67,7 тысячи рублей). Также в пятёрку лидеров вошли рабочий персонал (66,5 тысячи рублей) и специалисты по добыче сырья (65,9 тысячи рублей). Наиболее скромные заработные платы предлагают специалистам из профессиональных сфер «Спорт, фитнес, красота» (35,7 тысячи рублей), «Розничная торговля» (34,9 тысячи рублей) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (33,9 тысячи рублей).