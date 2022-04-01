В Свердловской области средняя зарплата составляет 50 тысяч рублей

За январь 2022 года средняя заработная плата по Свердловской области составила 49 323 рубля, это на 12,2% больше, чем за январь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Свердловской области со ссылкой на Департамент по труду и занятости населения региона.

Средняя зарплата в промышленности — 53 117 рублей, прирост составил 14,6% по сравнению с январём прошлого года. В образовании средний доход — 40 769 рублей, за год он вырос на 10,1%. В сфере культуры — 52 840 рублей, по сравнению с январём 2021 года зарплата работников увеличилась на 15,2%. В здравоохранении оплата труда составила 49 526 рублей, она выросла всего на 4,6%.

На 28 марта в Свердловской области количество вакансий составляет 41 699 единиц, число безработных — 18 213 человек, уровень регистрируемой безработицы — 0,88%.