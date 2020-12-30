В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли водителю грузовика, у которого замёрзло топливо

В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли 37-летнему водителю грузовика, у которого на трассе из-за холода замёрзло топливо.

Во время вечерней службы инспекторы Михаил Белянкин и Сергей Бахмутов заметили на 25-м км трассы Серов — Североуральск — Ивдель грузовой автомобиль, стоящий на обочине дороги с включёнными аварийными огнями. Подъехав, они узнали, что водитель возвращался домой в Североуральск из Серова. Но из-за понижения температуры до –30 градусов в баке замёрзло топливо.