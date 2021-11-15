В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли вернуться домой 85-летнему пенсионеру

В Краснотурьинске сотрудники ГИБДД помогли 85-летнему пенсионеру, который заблудился на улице из-за проблем с расстройством памяти, вернуться домой. Об этом АН «Между строк» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Как рассказали в ведомстве, мужчина со своей супругой возвращались домой с похорон. На остановке общественного транспорта дедушка отошёл, чтобы сходить в ближайший магазин, но обратно уже не вернулся. Не дождавшись супруга, пожилая женщина рассказала о происшествии своим детям. Они и обратились за помощью в дежурную часть территориального отдела полиции.
«Ориентировка с приметами пожилого человека была доведена до всех нарядов. В тот вечер на службу заступил экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Сергея Вощенкова и младшего лейтенанта Константина Петровского. Патрулируя вверенную территорию, они обратили внимание на пешехода, который был схож с разыскиваемым. Инспекторы не проехали мимо, остановились и поговорили с “путешественником”. Выяснилось, что ночной путник порядком продрог, сильно устал и заблудился. Стражи порядка доложили об этом факте своему руководству, после чего пригласили мужчину в салон патрульной машины и доставили к не находившим себе места родственникам. Те, в свою очередь, тепло поблагодарили спасителей дедушки, пообещав, что больше его одного оставлять не будут», — отметил Горелых.