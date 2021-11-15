В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли вернуться домой 85-летнему пенсионеру

В Краснотурьинске сотрудники ГИБДД помогли 85-летнему пенсионеру, который заблудился на улице из-за проблем с расстройством памяти, вернуться домой. Об этом АН «Между строк» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказали в ведомстве, мужчина со своей супругой возвращались домой с похорон. На остановке общественного транспорта дедушка отошёл, чтобы сходить в ближайший магазин, но обратно уже не вернулся. Не дождавшись супруга, пожилая женщина рассказала о происшествии своим детям. Они и обратились за помощью в дежурную часть территориального отдела полиции.