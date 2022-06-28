Общество

В Свердловской области сотрудник Росгвардии спас птенца краснокнижного вальдшнепа

28.06.2022 10:46
В Свердловской области сотрудник Росгвардии спас птенца краснокнижного вальдшнепа

В Свердловской области сотрудник транспортного ОМОНа «Топаз» спас птенца вальдшнепа, оказавшегося в опасности на оживлённой уральской магистрали. Мужчина заметил на обочине птенца, который испуганно смотрел по сторонам, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

«Подошёл ближе и осмотрел ближайшие деревья, но не нашёл гнезда, чтобы вернуть птенца обратно. Поэтому было решено передать его орнитологам в ветеринарный центр. Очень милый, красивый птенец. Сейчас он под наблюдением специалистов и его жизни ничего не угрожает», — поделился старший сержант полиции. 

Вальдшнеп — перелётная птица, яркий представитель семейства бекасовых. Птичка ведёт ночной образ жизни. Долгое время на этих пернатых велась активная охота, что чуть не стало причиной их полного исчезновения в дикой природе. 

Видео: пресс-служба Росгвардии
Фото: 
пресс-служба Росгвардии / скриншот видео
Copyright
Telegram mstrok.ru