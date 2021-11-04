​​​​​​​В Свердловской области сотрудник коммунальной службы провалился в котлован 

В Екатеринбурге накануне вечером на улице Герцена погиб сотрудник коммунальной службы. Как сообщает Следственный комитет Свердловской области, мужчина провалился в только что выкопанный котлован.

Коммунальщики копали котлован при помощи экскаватора. Когда он был частично готов, один из работников начал устанавливать по краям отметки для дальнейшей копки. В тот момент, когда сотрудник службы находился на краю ямы, произошёл обвал грунта и мужчина упал на глубину около 3,5 метров, после чего его засыпало грунтом. От полученных травм он скончался на месте.

Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы. В настоящее время следователями проводится проверка.