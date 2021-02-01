В Свердловской области сотрудник ГИБДД прострелил ногу набросившемуся на него пассажиру авто

В Свердловской области сотрудник ГИБДД прострелил ногу набросившемуся на него пассажиру автомобиля. Сейчас против нападавшего и его друга возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошёл 29 января в одной из деревень Туринского района. При патрулировании дорожные полицейские остановили машину под управлением 27-летнего мужчины. При проверке документов оказалось, что водительского удостоверения у него нет, к тому же сотрудники ГИБДД заметили у него признаки алкогольного опьянения. После этого водитель выбросил ключи от машины в сугроб и начал убегать от полицейских, но поймать нарушителя им всё же удалось. Однако на помощь своему товарищу пришёл 37-летний пассажир, который напал на одного из полицейских.

Тогда сотруднику Госавтоинспекции пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Но мужчин это не остановило, и полицейский выстрелил в ногу нарушителя, в результате чего мужчина получил сквозное ранение мягких тканей, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, добавив, что мужчине уже оказана медицинская помощь.