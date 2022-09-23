В Свердловской области сотрудник ГИБДД погиб, преследуя пьяного лихача

22 сентября в екатеринбургской клинической больнице № 1 во время операции скончался капитан полиции Алексей Казаков. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейский в составе экипажа ГИБДД ОВД Заречного преследовал пьяного водителя. В момент погони автомобиль ДПС Lada Westa столкнулся с большегрузом DAF. Оба инспектора ДПС с тяжёлыми травмами попали в больницу.

Наряд ГИБДД в районе Сибирского и Тюменского трактов преследовал лихача на внедорожнике «Нива», который не выполнил законное требование об остановке и предпринял попытку скрыться.

«В момент погони тягач и полицейская машина, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись. Точная причина аварии сейчас устанавливается специалистами. Этим обстоятельством воспользовался нарушитель, который спешно покинул место происшествия. Спустя менее двух часов, в 16:10, на 180-м км автодороги М-5 “Урал” водителя ВАЗ-212140 представители МВД задержали. Им оказался нетрезвый местный житель 1986 года рождения, ранее лишённый водительских прав за пьяную езду. В ходе работы с ним специальный прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,778 промилле. Он и до этого ЧП законопослушностью не отличался: имеет судимости за причастность к краже, незаконному обороту наркотиков, разбойному нападению и дважды за нарушения ПДД, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевших. Сейчас он содержится под стражей и даёт показания», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Водитель «Нивы» находится под стражей, за езду без соответствующих документов в отношении него заведено административное дело по статье 12.7.2 КоАП РФ. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ за пьяную езду.

«Руководство, личный состав, ветеранский корпус, члены Общественного совета Свердловского гарнизона полиции выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича Казакова. Семье будет оказана необходимая помощь в организации похорон. Похороны состоятся на кладбище посёлка Чернобровка Белоярского района, где покоятся его родители. У него остались две четырнадцатилетних дочери. Капитан Казаков — ветеран боевых действий, он дважды находился в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона. За весомый вклад в борьбу с терроризмом и преступностью награждён медалями “Участник боевых действий”, “За ратную доблесть”, “За отличие в службе” 3-й и 2-й степени», — отметил полковник Горелых.