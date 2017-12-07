В Свердловской области сотрудница банка осуждена за хищение 20 миллионов рублей

Асбестовский городской суд приговорил бывшую сотрудницу одного из местных банков к двум годам колонии, сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его информации, начальница сектора по обслуживанию корпоративных клиентов признана виновной в хищении ценных бумаг путём мошенничества на общую сумму более 20 миллионов рублей.

Сообщение о преступлении поступило в ОВД Асбеста в 2016 году от представителей службы безопасности кредитного учреждения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подразделения по борьбе с экономическими преступлениями было установлено, что с 2010 по 2013 годы сотрудница похитила находящиеся на хранении в банке векселя, принадлежащие коммерческому предприятию.

В 2010 году работница банка предложила директору фирмы — владельцу ценных бумаг обменять простые векселя номиналом три миллиона рублей на процентные, однако не зарегистрировала операцию в специальной автоматизированной системе, а принятые к обмену векселя не погасила, оставив их у себя. За три года женщина совершила несколько таких обменов, компании из общего вклада вернули только 6,5 миллионов рублей.

В ноябре 2016 года директор предприятия, которому принадлежали ценные бумаги, обратился в банк с просьбой обналичить все находившиеся на хранении векселя, после чего выяснилось, что выполнить его просьбу не представляется возможным: ни денег, ни векселей к тому моменту уже не было.