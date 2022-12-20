В Свердловской области составили карту креативных проектов 2023 года

В Свердловской области составили календарь креативных проектов на 2023 год. Туда вошли фестиваль творчества и юмора Project Culture Fest, международный книжный фестиваль «Красная строка», форум «Будущее города», фестиваль уличного искусства Stenograffia-2023, создание креативного IT-кластера, предпринимательская премия «Коммерсантъ-Урал» и другие проекты. Они получат поддержку, а ряд мероприятий пройдёт в стенах креативного кластера «Домна», сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП). Проекты различных творческих объединений были представлены в ходе креативной сессии в «Домне», организованной фондом.

«2023 год очень важен для нас: в следующем году Екатеринбург отметит своё 300-летие. Уверен, что это событие станет стимулом для создания новых креативных проектов различных команд, которые мы готовы поддержать. Сегодня у лидеров креативных сообществ есть уникальная возможность заявить свои проекты, найти единомышленников, узнать о возможностях поддержки», — отметил замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

Шоумен и актёр команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков представил несколько проектов, в том числе фестиваль творчества и юмора Project Culture Fest с участниками из разных стран.

Продюсер Евгений Горенбург выступил с инициативой проведения в Екатеринбурге международного книжного фестиваля «Красная строка». Директор института радиоэлектроники и информационных технологий Илья Обабков презентовал идею создания креативного IT-кластера. Эти и другие заявленные проекты войдут в календарь креативных проектов 2023 года.

В ходе мероприятия СОФПП презентовал новые пространства «Домны», которые откроются в 2023 году.

«Порядка 120 событий прошло в “Домне” в 2022 году. Пространства кластера посетили более 4000 человек. Весной откроется вторая очередь “Домны”, а это ещё порядка 1500 квадратных метров, что позволит нам провести ещё больше мероприятий. Сегодня положено начало взаимодействию, которое вырастет в новые совместные проекты творческих объединений, музыкантов, дизайнеров, event-индустрии и других креаторов», — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Креативный кластер «Домна» — проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, который реализуется при поддержке губернатора Свердловской области и главы Екатеринбурга. Главная задача пространства — содействие в развитии креативных индустрий.

Сегодня «Домна» — это пространство для реализации творческого потенциала креативных предпринимателей сферы моды и дизайна, авторов визуального контента, художников. Инфраструктура кластера позволяет создавать изделия, кастомизировать их и продавать. В неё входят: фэшн-блок, студия фото- и видеопродакшена, магазин крафтовых товаров, лекторий, центр «Мой бизнес», выставочная галерея.

По итогам 2022 года «Домна» стала лучшим креативным пространством Екатеринбурга (по версии журнала «Я покупаю»).