В Свердловской области солдат-срочник случайно застрелил сослуживца

В окружном учебном центре подготовки младших специалистов в Елани солдат-срочник случайно застрелил своего сослуживца. Военно-следственное управление СКР по ЦВО проводит доследственую проверку по факту инцидента.

Как пишет Znak.com со ссылкой на источник в военном ведомстве, трагедия произошла незадолго до того, как оба солдата должны были заступать в караул. Собеседник издания рассказал, что молодые люди баловались с оружием, неожиданно произошёл выстрел — один из контрактников забыл патрон в стволе.

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника», — прокомментировали в пресс-службе ЦВО.

Раненного солдата успели довезти до госпиталя в Екатеринбурге, где он скончался, несмотря на оказанную ему медпомощь.