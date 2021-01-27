В Свердловской области сократят прожиточный минимум

В Свердловской области подготовлен проект постановления правительства о прожиточном минимуме за четвёртый квартал 2020 года, пишет Znak.com.

Согласно документу, по сравнению с третьим кварталом минимальная сумма уменьшится.

Прожиточный минимум на душу населения в месяц составит 10 817 рублей (на 321 рубль меньше), для трудоспособного населения — 11 550 рублей (на 310 рублей меньше), для пенсионеров — 8832 рубля (на 206 рублей меньше), для детей — 11 438 рублей (на 459 рублей меньше).

Напомним, величина прожиточного минимума зависит от стоимости потребительской корзины.