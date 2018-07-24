В Свердловской области снова выросли цены на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области зафиксировало рост средних цен на бензин в регионе, пишет Znak.com.

По информации управления, за последнюю неделю на 34 копейки подорожал литр бензина марки АИ-92, на 27 копеек — дизельное топливо. По данным на конец прошлой недели, литр бензина АИ-92 в среднем стоит 40 рублей 63 копейки, АИ-95 — 43 рубля 11 копеек, дизельного топлива — 44 рубля 25 копеек. До этого цены на топливо оставались неизменными с середины июня.

В июне УФАС сообщало, что оптовые цены на бензин марки АИ-92 с начала года выросли на 7,8%, на бензин АИ-95 — на 8,4%, на ДТ — на 14,6%. Основываясь на этих данных, в УФАС пришли к выводу, что оптовые цены росли почти в два раза быстрее розничных.