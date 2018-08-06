В Свердловской области снова растут цены на бензин и солярку

Цены на автомобильное топливо в Свердловской области выросли на 40–60 копеек, пишет Znak.com. На АЗС «Газпром нефть» бензин марки АИ-92 продаётся теперь по 40,6 рубля за литр, АИ-95 — по 43,1 рубля, АИ-95 G-Drive — по 44 рубля, АИ-100 — по 50 рублей, дизтопливо — по 44,8 рубля. При этом ещё на прошлой неделе АИ-92 в этой же сети продавался по 40,2 рубля за литр, АИ-95 G-Drive — по 43,4 рубля.

В этом году цены на автомобильное топливо в Свердловской области скачкообразно росли с конца марта — начала апреля. Тогда глава ФАС Игорь Артемьев уверял, что изменения носят сезонный характер и в среднем по году не превысят уровень инфляции. Поэтому изначально ситуация не вызывала серьёзных опасений. В июне свердловское УФАС по распоряжению центрального аппарата антимонопольного ведомства перешло на ежедневный режим мониторинга цен на топливо в регионе (ранее данные собирались в еженедельном режиме). Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти будут пытаться сдерживать рост цен на топливо за счёт снижения акцизов, которое должно произойти не позднее 1 июля.