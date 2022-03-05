В Свердловской области снова будут судить бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева

В Свердловской области снова будут судить экс-заместителя главы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева за покушение на убийство, вымогательство и отмывание денег.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, с марта 2009 по май 2010 года в городе Екатеринбурге Контеев и участники созданной им группировки вымогали у местного предпринимателя долю в 25% от уставного фонда его организации, в сумме это 3,6 млн рублей. После отказа мужчины его попытались устранить, но у злоумышленников ничего не вышло. Кроме того, преступная группа похитила 50% уставного капитала организации потерпевшего на сумму свыше 9,5 млн рублей.

В период с мая 2010 по май 2011 года Контеев вместе с сообщниками попытались «отмыть» ворованные средства.

Виктора Контеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Виктор Контеев и 17 его соучастников были признаны виновными в получении взятки, убийстве, вымогательстве, незаконном обороте оружия и похищении человека. Контеев был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.