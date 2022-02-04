В Свердловской области снизилась смертность от онкологии 

В Свердловской области снижается смертность от рака. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС рассказал главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи регионального минздрава Денис Демидов.

По итогам 2021 года в Свердловской области скончалось 208 человек на 100 тысяч населения. В 2020 году было зарегистрировано 226,8 случая на 100 тысяч жителей. Как считает Денис Демидов, на снижение смертности и улучшения качества лечения онкозаболеваний повлияло развитие медицинских технологий.

Демидов отметил небольшое увеличение случаев заболеваемости среди взрослых. Это специалист связывает с выявлением болезни на ранних стадиях. Чаще всего встречаются рак лёгкого у мужчин и рак молочной железы у женщин. Помимо этого, распространёнными в региона остаются рак кишечника и рак предстательной железы.

Главный внештатный детский специалист-онколог минздрава Свердловской области Олег Аракаев также отметил положительную динамику внедрения новых технологий и профилактики лечения онкологических заболеваний у детей. Он рассказал, что в прошлом году рак был выявлен у 150 несовершеннолетних (это 16 случаев на 100 тысяч детского населения).