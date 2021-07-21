В Свердловской области снижается криминогенная обстановка

За 6 месяцев 2021 года в Свердловской области зарегистрировано около 28 тысяч преступных деяний, что на 4,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. По общему числу зарегистрированных преступлений Средний Урал находится на седьмом месте в стране.

Количество убийств (139) снизилось на 20,1%, преступлений с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (359) стало меньше на 11,8%, число грабежей (422) сократилось на 29,7%, разбоев (90) — на 17,4%, число краж всех видов (9806) — на 3,5%, угонов автотранспорта (150) — на 26,1%.

При этом за полгода на 12,8% возросло количество дорожно-транспортных происшествий (1308), в которых погибло 164 человека и травмировано 1689. По погибшим детям (14) область уже превысила рубеж всего прошлого года.

В первом полугодии 2021 года расследовано и направлено в суды 15 335 уголовных дел. Выявлено 3213 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Зафиксировано 6642 случая, когда люди стали жертвами аферистов.

В ближайшие 3 месяца полиция Свердловской области займётся профилактикой аварий на дорогах и обмана граждан аферистами в сфере IT-технологий. О планах работы на новый квартал рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.