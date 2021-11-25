В Свердловской области снимут художественный фильм о писателе Бажове 

В Свердловской области в 2022 году снимут художественный фильм об уральском писателе Павле Бажове. В подготовке сценария принимала участие его дочь Ариадна Бажова-Гайдар. Режиссёром фильма выступит член союза кинематографистов России Андрей Ким, сообщает портал «Культура Урала» со ссылкой председателя совета и директора благотворительного фонда «Бажов» Сергея Полыганова.

«Надо сказать, что, несмотря на обилие экранизаций сказов Бажова, фильма, где бы героем был Павел Петрович, не существует. Мы написали сценарий о чрезвычайно драматичном периоде его жизни: на входе в 1937 год мы имеем журналиста, активного краеведа, на выходе мы имеем гения мирового масштаба, написавшего "Малахитовую шкатулку" (6+). Это 1937 год с его репрессиями, с его ужасом, когда Бажова выгнали из партии, исключили из жизни практически», — приводит ТАСС слова режиссёра Андрея Кима.

Лента расскажет много необычных фактов о писателе, детстве его дочери, её разговорах с отцом. Местом для съёмки станет дом-музей Павла Бажова в Екатеринбурге. Музыку для фильма согласился написать российский композитор Александр Пантыкин.

Съёмки начнутся летом 2022 года.