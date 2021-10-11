​​​​​​​В Свердловской области смертность больных с коронавирусом за год выросла в 14 раз

За год смертность жителей с коронавирусом в Свердловской области выросла в 14 раз, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

По данным Росстата, если в августе 2020 года в регионе умерли 168 человек, у которых был выявлен ковид, то в августе этого года — 2365 человек.

По количеству скончавшихся инфицированных Свердловская область — на втором месте после Москвы, где в августе этого года умерло 3133 человека. В остальных регионах, даже таких крупных, как Санкт-Петербург и Московская область, количество умерших с коронавирусом было меньше. При этом в августе смертность от коронавирусной инфекции в регионе не была на максимальном уровне.

Всего в августе в Свердловской области умерло 7648 человек. Таким образом, из них у трети был диагноз «коронавирус». За январь — август этого года умерло 47 тысяч человек, что на 14,5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Рождаемость при этом продолжает снижаться. Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) в регионе увеличивается и в январе — августе составила 18 387 человек.