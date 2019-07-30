В Свердловской области слабослышащим избирателям расскажут о выборах при помощи жестов

Свердловчанам, которые имеют проблемы со слухом, о предстоящих осенних выборах расскажут сурдопереводчики. Облизбирком запишет для них специальные видеоролики, где им объяснят, как можно проголосовать на дому и по месту нахождения. Съёмочной площадкой для актёра, который будет рассказывать про выборы при помощи жестов, станет зал заседаний избирательной комиссии, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе организации.

«Текст мы продублируем иллюстрациями, где наглядно изображён весь процесс, указаны сроки и пошагово объяснён порядок — от подачи заявления до реализации права голоса. У нас уже есть опыт производства аудиороликов для слепых избирателей. Для людей с нарушениями слуха мы делаем ролики впервые», — рассказала Елена Клименко, руководитель рабочей группы по взаимодействию с общественными организациями инвалидов облизбиркома.

Видеоролики облизбирком опубликует на своём официальном сайте и в группах в соцсетях. В Серове, Краснотурьинске и Верхней Салде также пройдут встречи с председателями теркомов, где уральцы смогут задать с помощью сурдопереводчика все интересующие вопросы. Для жителей других муниципалитетов Серовского округа организуют вебинары.

«О предстоящих избирательных кампаниях мы планируем информировать граждан с нарушениями слуха также через наши диспетчерские центры связи, — отметила Лариса Казанцева, ведущий специалист аппарата свердловского отделения “Всероссийского общества глухих”. — Мы открыли их в ноябре для оказания консультативной помощи глухим. Сегодня через наших операторов — это переводчики русского жестового языка — можно получить содействие в оформлении документов, вызове экстренных служб и других специалистов. Перед выборами мы готовы отдельным блоком включить ответы на вопросы избирателей».

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Свердловской области пройдут выборы местных дум Первоуральска, Верхотурья, Верхней Туры и других муниципалитетов, а также довыборы в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному округу и в Заксобрание по 11-му Орджоникидзевскому одномандатному округу. Сегодня в территориях, где состоятся выборы, проживает почти треть всех инвалидов по слуху в регионе — 3701 избиратель.