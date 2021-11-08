В Свердловской области школьница сбежала от приёмных родителей и просит вернуть её в детдом

В Среднеуральске 14-летняя школьница сбежала от приёмных родителей. Девочка самостоятельно добралась до Екатеринбурга, где остановилась у своих знакомых. Им она рассказала, что приёмные родители жестоко с ней обращались, могли ударить, оставить голодной, не покупали одежду. Девочка хочет вернуться в детдом на Эльмаше, откуда её забрали вместе с двумя сёстрами четырёх и шести лет, пишет портал E1.RU.

Люди, у которых сейчас живёт сбежавшая от приёмных родителей девочка, обратились за помощью к депутату Наталье Крыловой. Та сообщила о ситуации в администрацию Среднеуральска и органы опеки. Позже с ней связался уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

Депутат побывала в приёмной семье, которая удочерила девочку с её младшими сёстрами. Там воспитываются шестеро приёмных детей.

«Поговорила с приёмной матерью. Она заявила: не хотим общаться с этим двуличным ребёнком, вещи собраны, пусть уезжает. Но сестёр они отдавать не собираются. Уверяют, что детям созданы все условия, а всё, что рассказала девочка, — неправда. Показала нам сестёр А., мой помощник спросил их: “Хотите жить с сестрой в детском доме?”, они посмотрели на женщину и ответили: нет. На вопрос почему, ответили: “Потому что она убежала”. Обвинять приёмных родителей только со слов девочки нельзя. Возможно, у них нормальная семья, а девочка, как подросток, слишком эмоционально реагирует на всё. Всё должны проверить», — говорит депутат Наталья Крылова.

Детский омбудсмен рассказал, что прокуратура проверит, в каких условиях жили дети.