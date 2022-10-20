В Свердловской области семьям мобилизованных выплатят по 20 тысяч рублей

Свердловское правительство утвердило единовременные выплаты для членов семей участников СВО. Соответствующее решение было принято сегодня, 20 октября, на заседании регионального кабмина.

Вопрос «О предоставлении единовременных денежных выплат в связи с участием граждан в специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР или призывом на военную службу по мобилизации в ВС РФ» предложило рассмотреть Министерство социальной политики. Согласно принятому решению, на семью военнослужащего будет выделяться по 20 тысяч рублей. Дополнительно по 20 тысяч рублей выплатят на каждого ребёнка, не достигшего 18-летнего возраста, и детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или вузе.

Выплату на семью назначают супруге или супругу, родителю участника СВО. В отдельных случаях выплату могут назначить бабушке или дедушке военнослужащего.

«Такая мера поддержки семей свердловчан будет предоставляться в беззаявительном порядке: списки получателей сформируют органы местного самоуправления и передадут в управления соцполитики. При этом возможен и обычный заявительный характер, когда члены семей смогут самостоятельно обращаться за выплатами в управления соцполитики в своих муниципалитетах», — отметил министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов.

Средства будут выплачивать через банки, в том числе с использованием Единой социальной карты. Согласно постановлению правительства, деньги на счета граждан должны поступать не позднее 26-го числа следующего месяца после назначения выплаты.

Напомним, в Нижнем Тагиле подписано постановление об оказании мер поддержки семьям участников специальной военной операции. Так, тагильские семьи с 1 октября освобождены от платы за посещение ребёнком детского сада.