В Свердловской области с начала года предприниматели привлекли на развитие бизнеса более 11 млрд рублей благодаря поручительствам СОФПП

В Свердловской области с начала года предприниматели привлекли на развитие бизнеса 11,4 млрд рублей благодаря поручительствам Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Льготные займы и поручительства очень востребованы у малого и среднего бизнеса. Они позволяют существенно уменьшить финансовую нагрузку в части обеспечения долговых обязательств. Предприниматели берут деньги на начало и развитие своего дела, покупку оборудования и материалов, ремонт, пополнение оборотных средств и другие нужды. В числе заёмщиков фонда — небольшие производители, сервисные компании, грузоперевозчики, магазины, предприятия креативных индустрий», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Ставка по займам фонда начинается от 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ. Такие условия, в частности, действуют по программе «Стартуй уверенно» для предпринимателей, которые работают не более двух лет. Всего в линейке СОФПП — восемь продуктов: «Старт», «Развитие», «Доверие», «Моногород», «Франшиза», «Антикризисный», «Стартуй уверенно» и «Самозанятым».

«При сегодняшней ставке рефинансирования это очень хорошая мера поддержки. Брал заём на самом старте на покупку машины. У меня небольшой бизнес, транспортные услуги. Что-то было из собственных средств, плюс полученная сумма помогла», — рассказал индивидуальный предприниматель Евгений Григорик.

СОФПП продолжил реализацию всех нефинансовых программ содействия. В 2024 году по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева акцент был сделан на усиление работы в муниципалитетах.

Более 1750 человек прошли различные форматы бесплатного обучения — от специализированных семинаров и воркшопов до развернутых курсов. Свыше 400 начинающих предпринимателей освоили программу «Начни своё дело», 355 человек из почти 50 свердловских муниципалитетов прошли один из самых популярных курсов фонда «Стартуй уверенно».

СОФПП организовал несколько крупных бизнес-форумов в Екатеринбурге и городах области: «ФИНМАРКЕТ», «Самозанятый: Считаем свой бизнес в цифрах. Мой бизнес. Свердловская область», «Стартап-форум», а также «Сам_занятый» в пяти свердловских муниципалитетах. Так, «ФИНМАРКЕТ», прошедший в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и креативном кластере «Домна», получил свыше 6,5 тысячи регистраций. Порядка 550 человек в Качканаре, Серове, Первоуральске, Асбесте и Алапаевске стали участниками серии форумов «Сам_занятый» с федеральными экспертами в сфере продвижения и продаж.

Консультации предпринимателей — значительная часть работы СОФПП. За первое полугодие 2024 года свыше 8,8 тысячи обращений поступило на горячую линию фонда.

По итогам полугодия в результате оказанных Центром поддержки экспорта (подразделение СОФПП) услуг 47 компаний МСП заключили экспортные контракты с новыми контрагентами из 29 стран. Объём состоявшихся в 2024 отгрузок в результате содействия ЦПЭ составил 11,23 млн долларов.