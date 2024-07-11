В Свердловской области с начала года около 600 детей-сирот получили квартиры

В Свердловской области с начала года около 600 детей-сирот получили ключи от квартир в рамках программ, которые реализует Фонд жилищного строительства региона. Он действует с 1996 года, за это время квартиры получили более 10 тысяч детей-сирот. В день основания фонда его специалисты подвели итоги работы.

Основные усилия фонда сосредоточены на обеспечении жильём детей-сирот в рамках соответствующей государственной программы и федерального проекта «Десятилетие детства». Из областного и федерального бюджетов в общей сложности на эти цели было направлено свыше 20 млрд рублей.

В ближайшее время ключи от новых квартир получат дети-сироты в Нижних Сергах. Для них фонд приобрёл 18 квартир в новом доме на улице Коммунистической, общая площадь которых составляет 607,6 квадратных метров. Всего с начала реализации программы, жильё здесь получили почти 200 детей-сирот. Кроме того, завершается строительство многоквартирных домов в Первоуральске, Ачите, Качканаре.

В год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, фонд продолжает мероприятия по социальной поддержке многодетных семей, вставших на учёт до 2014 года. Им выдаются «Свидетельства на право получения социальной выплаты», которая предназначена для улучшения жилищных условий. Всего с 2011 года жилищные условия улучшили свыше четырёх тысяч многодетных семей. В 2024 году Фонд планирует предоставить соцвыплаты ещё 143 семьям. На сегодняшний день свидетельства получили 50 семей в различных муниципалитетах.

Кроме того, Фонд жилищного строительства оказывает социальную поддержку работникам бюджетной сферы системы здравоохранения и образования, работающим в сельской местности, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим ребёнка-инвалида.

Поддержка социально значимых для жителей региона программ один из приоритетов социальной политики областного правительства. Их реализация находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.