В Свердловской области с начала 2024 года выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. Однако суммарно всех преступлений стало меньше. За 7 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 28 215 преступлений, что на 3,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«К категории небольшой тяжести относятся 46,9% преступлений, а 30,9% являются тяжкими или особо тяжкими. На 15,3% сократилось число зарегистрированных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на 5,7% — преступлений небольшой тяжести и, напротив, на 4,4% возросло число тяжких и на 24,6% особо тяжких преступлений», — сообщают в ведомстве.

По информации прокуратуры, в городах и посёлках городского типа совершено 25 411 преступлений (90,1%), в сельской местности — 2797 (9,9%). В результате преступных посягательств погибли 334 человека, здоровью 525 лиц причинён тяжкий вред. На сельскую местность приходится 24,6% погибших и 24,4% лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред.

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 66,5% расследованных в 2024 году деяний, в том числе ранее судимыми — 40,6%.

«В состоянии алкогольного опьянения совершено 25,2% преступлений, в состоянии наркотического опьянения — 0,9%. Членом семьи, супругом, сожителем (в том числе бывшим) совершено 14,1% преступлений из числа расследованных. Из них в 1666 (+10,6%) случаях потерпевшими являются лица женского пола, в 1065 (+45,7%) — несовершеннолетние», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.