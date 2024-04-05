В Свердловской области с 5 апреля объявлен пожароопасный сезон, соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Во время пожароопасного сезона не запрещено посещение лесов, но требуется соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня не только в лесу, но и на дачных и приусадебных участках, в парках и скверах.

Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, при этом в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Место открытого огня нужно размещать не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки, 100 метров — от кромки леса. Яма для сжигания мусора должна быть не более 1 метра в диаметре, не менее 0,3 метра глубиной. Чтобы вовремя остановить огонь, под рукой всегда должен быть огнетушитель или ведро с водой.

«С наступлением сухой, тёплой и ветреной погоды резко увеличивается количество возгораний сухой растительности, поэтому с наступлением пожароопасного сезона запрещены травяные палы в полях. Кроме того, не допускается разведение костров в любых лесах, сжигание порубочных остатков из заготовленной древесины. Будьте внимательны, не бросайте горящие спички, окурки, стекло», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Для предотвращения возгораний в населённых пунктах, садоводам, жителям, проживающим в индивидуальных частных домовладениях, необходимо провести на своих территориях субботники и убрать сухую траву вокруг строений и домов.

Пожароопасный сезон в регионе длится в среднем около шести месяцев и заканчивается в середине октября. На протяжении этого периода все ведомства, ответственные за предупреждение и тушение лесных пожаров, находятся в состоянии полной готовности.

При обнаружении пожаров необходимо немедленно сообщить о них по телефону 112.